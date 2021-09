Encontrado morto o ator Michael K. Williams da série 'The Wire'

Michael K. Williams, ator da série 'The Wire', foi encontrado morto, esta segunda-feira, na sua penthouse em Brooklyn, nos Estados Unidos.



As autoridades suspeitam que a causa da morte seja uma overdose de drogas. Foram encontrados estupefacientes no apartamento do ator – que foi cinco vezes indicado para os prémios Emmy.

O consumo de heroína ou fentanil pode ter sido fatal para o aclamado ator de 54 anos. Para já, as autoridades descartam a possibilidade de ter existido qualquer crime.