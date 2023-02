25% das famílias sem meios para aguentar subida do preço da casa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um quarto das famílias tem pouca ou nenhuma riqueza para líquida para fazer face a um aumento inesperado dos preços da habitação, avança, esta segunda-feira, o Público.



Segundo o jornal, a percentagem fica dentro da média da União Europeia, mas há especificidades que fazem com que Portugal acabe por ser um dos países mais vulneráveis a este nível, como o peso da habitação no orçamento ou o facto de mais de 90% dos créditos à habitação terem sido contratados com taxas variáveis.





"Um casal que tenha comprado uma casa por 136 mil euros em Fevereiro de 2021, com uma taxa de juro de 0,5% (que era o que pagava quando a Euribor era negativa) pagava uma prestação de 350 euros. Estamos a falar de há dois anos. Neste momento, paga 600 euros", exemplifica Pedro Brinca, investigador da Universidade Nova SBE, citado pelo diário.