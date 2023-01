Ana Fontoura Gouveia e Frederico Francisco deverão ser os novos Secretários de Estado

Leia Também Marcelo dá posse aos novos ministros com dúvidas sobre as escolhas de Costa

Ana Fontoura Gouveia, assessora económica do primeiro-ministro, António Costa, deverá ser o nome escolhido pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, para substituir João Galamba na pasta da Energia, avança o ECO esta quarta-feira.A assessora sai diretamente do gabinete do primeiro-ministro para secretária de Estado da Energia e do Ambiente, cargo deixado vago por Galamba, que hoje toma posse como ministro das Infraestruturas.A tomada de posse dos novos governantes, na sequência da nova remodelação governamental, terá lugar esta quarta-feira.Com 40 anos, Ana Fontoura Gouveia é doutorada em Economia pela Nova SBE, onde é Professora Assistente e leciona Finanças Públicas, lê-se na página da faculdade, citada pelo ECO. Nascida na Figueira da Foz, a economista exerce funções de assessora económica no gabinete do primeiro-ministro desde outubro de 2019.Antes da entrada no gabinete político, esteve no Banco de Portugal (2004-2008 e 2018-2019), no Banco Central Europeu (2009-2014), no Ministério da Economia (2015) e no Ministério das Finanças (2016-2017).Os novos secretários de Estado deverão tomar posse esta quarta-feira, pelas 18h00, em cerimónia no Palácio de Belém, mas os seus nomes só poderão ser publicamente divulgados após o Presidente da República aceitar as propostas de nomeação do primeiro-ministro.O Governo enviou na sexta-feira à noite para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, as propostas de nomeação do primeiro-ministro, António Costa, dos novos secretários de Estado, disse à agência Lusa fonte socialista.Já para o cargo de secretário de Estado das Infraestruturas, o novo ministro João Galamba deverá escolher Frederico Francisco, que trabalhava como adjunto do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, avança o Correio da Manhã Frederico Francisco é também responsável por coordenar e elaborar o Plano Ferroviário Nacional.Concluiu o Doutoramento em Física em 2014 pela Universidade de Lisboa, o mestrado em Engenharia Aeroespacial, em 2009, pela mesma Universidade e a licenciatura em Ciências da Engenharia - Engenharia Aeroespacial, em 2008, também pela Universidade de Lisboa.Tem 36 anos e é natural de Cascais. É professor auxiliar convidado no Departamento de Física e Astronomia na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e reconhecido como um dos maiores especialistas de ferrovia em Portugal, diz o Correio da Manhã.