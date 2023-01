Assessora económica de Costa será a primeira mulher na pasta da Energia

Leia Também Ana Fontoura Gouveia e Frederico Francisco deverão ser os novos Secretários de Estado

Tem 40 anos e será a primeira mulher a tomar conta da Secretaria de Estado da Energia, uma pasta que até agora tem sido gerida sobretudo por homens, de João Galamba a Seguro Sanches, e antes dele Artur Trindade, Nuno Ribeiro da Silva, entre muitos outros.Ana Fontoura Gouveia tomará posse esta quarta-feira como secretária de Estado da Energia, e será uma das novas aquisições para o ministério do Ambiente e da Ação Climática, liderado por Duarte Cordeiro, que também contará com um novo secretário de Estado do Ambiente. A pasta será entregue a Hugo Pires, até agora vice-presidente da bancada do PS na Assembleia da República.De acordo com o site da Nova School of Business and Economics, Ana Gouveia doutorou-se ali em Economia (com uma dissertação sobre a economia política das reformas de políticas públicas), em 2015, e mantém-se como Professora Assistente, lecionando Finanças Públicas na pós-graduação com o mesmo nome. Foi ainda aluna de doutorado na Escola de Economia de Toulouse e na Universidade de Liège.Natural da Figueira da Foz, onde nasceu em 1982, a economista de formação exerce funções de assessora económica no gabinete do primeiro-ministro desde outubro de 2019.Antes da entrada no gabinete político de António Costa, esteve no Banco de Portugal (2004-2008 e 2018-2019), no Banco Central Europeu (2009-2014), no Ministério da Economia (2015) e no Ministério das Finanças (2016-2017)."Como economista, dedico o meu tempo a entender melhor o impacto das políticas públicas, levando em consideração também a dimensão da economia política", escreve a nova secretária de Estado no seu site pessoal Já na rede social Linkedin define-se como "economista especializado em políticas públicas e economia política".Conta mais em pormenor que trabalhou nas áreas das Contas Nacionais Financeiras e das Contas Externas do Banco de Portugal, numa primeira passagem por lá, mais tarde, na Divisão de Análise Estrutural e Finanças Públicas, realizando trabalhos de investigação sobre produtividade.Também exerceu funções no Banco Central Europeu, primeiro na área das Estatísticas Monetárias e Financeiras e, depois, na Divisão de Instituições e Fóruns Europeus.Tabalhou no Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia, onde liderou a equipa de Análise de Conjuntura Económica.No Ministério das Finanças foi responsável pela criação de uma nova unidade encarregada da avaliação das reformas estruturais. Exerceu funções no GPEARI, tendo sido responsável pelo Departamento de Análise Económica, Investigação e Previsão.Ao longo dos anos, participou em diferentes fóruns internacionais: Steering Group of the OECD Global Forum on Productivity; OECD Working Party sobre análise de políticas macroeconómicas e estruturais; Comissão Europeia LIME Working group sobre políticas estruturais e ferramentas quantitativas; Comité de Política Económica da Comissão Europeia; Task Force do Sistema Europeu de Bancos Centrais sobre a implementação das estatísticas dos fundos de pensões da área do euro.É autora de diversas publicações na área das políticas públicas, temática em que se especializou.