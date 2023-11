Arrancou o Conselho de Estado decisivo

O Presidente da República fala ao país esta quinta-feira para anunciar a solução de saída do impasse político criado pela inesperada demissão do primeiro-ministro na sequência das buscas à residência oficial, que culminaram com a detenção do seu chefe do gabinete, Vítor Escária, e do melhor amigo, Diogo Lacerda Machado, bem como a constituição de arguido do ministro das Infraestruturas, João Galamba.





A convocação do Conselho de Estado ocorre quando é preciso pronunciar-se em cinco ocasiões: a dissolução da Assembleia da República; a demissão do Governo; a declaração de guerra e acordos de paz; atos do Presidente da República interino e outros casos previstos na Constituição. A reunião desta quinta-feira foi convocada por Marcelo Rebelo de Sousa invocando a dissolução do Parlamento e os outros assuntos.



O Presidente recebe os conselheiros de Estado depois de ter ouvido os partidos políticos com assento parlamentar na véspera. Do que foram as conversas, ficou a indicação clara de que Marcelo vai dissolver a Assembleia da República e convocar eleições antecipadas. Falta saber em que momento o Presidente vai assinar o decreto de aceitação da demissão de António Costa.

