Bruxelas quer Ucrânia no Mercado Único Europeu

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou esta quarta-feira no seu discurso do Estado da União de 2022, no Parlamento Europeu, que irá viajar para Kiev ainda hoje para debater com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky o acesso do país ao Mercado Único Europeu. "Quero mobilizar toda a força do nosso mercado único para ajudar a acelerar o crescimento e criar oportunidades", disse.



Na sessão solene, em Estrasburgo, esteve presente a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska.



"O mercado único é uma das histórias de maior sucesso da Europa. É agora tempo de incluir nessa história os nossos amigos ucranianos. A Comissão irá trabalhar com a Ucrânia para garantir um acesso harmonioso ao mercado único. E vice-versa. Este o motivo que me leva hoje a Kiev, onde vou discutir este tema em pormenor com o presidente Zelensky", disse Von der Leyen, sublinhando que a até agora a UE já disponibilizou mais de 19 mil milhões de euros em assistência financeira ao país, sem contar com apoio militar.



Para a reconstrução das escolas do país, devastado por mais de seis meses de guerra com a Rússia, a presidente da Comissão Europeia anunciou um novo pacote de ajuda de 100 milhões de euros.



Desde março, a rede elétrica da Ucrânia está também ligada à rede elétrica europeia. "Esta era uma ação inicialmente planeada para 2024. Porém, concretizámo-la em duas semanas. E hoje, a Ucrânia exporta eletricidade para a União. É minha intenção expandir significativamente este comércio vantajoso para ambas as partes. Também já suspendemos os direitos de importação aplicados às exportações ucranianas para a UE.