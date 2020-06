Centeno: "Qualquer economista pode gostar" de ser governador do Banco de Portugal

O ministro das Finanças demissionário não esconde que o cargo de governador do Banco de Portugal é algo que pode ambicionar para o seu futuro profissional, apesar de deixar claro que a decisão não é sua.





A escolha do próximo governador do Banco de Portugal é uma "decisão que compete ao próximo ministro das Finanças e ao Governo" e "não é minha", disse Mário Centeno em entrevista no telejornal da RTP.

Adiantou ainda que este é um "cargo que é muito importante para o país", que "não vai perder importância ao longo dos próximos anos" e que é um cargo que "qualquer economista pode gostar de desempenhar".

Apesar de ressalvar que esta última frase representa apenas uma qualificação do cargo, Mário Centeno não negou que este seja um dos seus objetivos para o seu futuro profissional e considerou também que não existem incompatibilidades em o exercer, apesar de ter sido ministro das Finanças.

Decisão de sair foi "sendo construída ao longo do tempo"

Mário Centeno, que termina as suas funções como ministro das Finanças na próxima segunda-feira, garantiu à RTP que "não houve deterioração da relação" com António Costa. "Nem podia haver. Não podia exercer o meu lugar sem ter uma relação transparente e clara com o primeiro-ministro".

Nada mudou, disse ainda, "do ponto de vista político e no relacionamento pessoal". Só que, disse mais uma vez, é o fim de um ciclo. "Essa decisão foi sendo construída ao longo do tempo, conjuntamente com o primeiro-ministro, mas sempre num contexto de grande responsabilidade daquilo que foram as sucessivas tarefas que o ministro das Finanças de Portugal tem para desempenhar, ainda mais como presidente do Eurogrupo", função que quis terminar até ao fim do mandato que acontece a 12 de julho.

