Cabaz de Natal custa 80 euros às famílias. Bacalhau, couve e ovos estão mais caros

O preço do habitual cabaz de Natal para os portugueses subiu cinco euros nos últimos três meses e pesa agora quase 80 euros no orçamento das famílias. Desde setembro o aumento médio dos 20 alimentos que integram este cabaz foi de quase 7%, com o bacalhau a aumentar 14%, de um valor por quilo próximo dos 11 euros para 12,49 euros. Ou seja, quase mais dois euros pelo quilo do "fiel amigo", que não pode faltar na maioria das mesas natalícias no país.De acordo com uma análise do KuantoKusta, a seleção de produtos alimentares vendidos nos supermercados para a ceia de Natal - que inclui bacalhau, batatas, ovos, azeite, vinho ou açúcar, entre outros - pode agora custar às famílias portuguesas 79,93 euros, mais 5,01 euros do que custava há três meses, o que representa um aumento de 6,69%. Os cálculos do comparador de preços, que analisou os preços médios desta lista de produtos - primeiro a 18 de setembro e agora a 18 de dezembro - mostram que dos 20 produtos escolhidos, 16 aumentaram de preço.Os maiores aumentos verificaram-se em produtos como o sumo de laranja (+28,57%, de 1,05 para 1,35 euros), vinho branco (+21,82%, de 4,11 para 5,01 euros), couve (+20,20%, de 0,99 para 1,19 euros por kg), cebolas (+20,08%, de 1,66 para 1,99 euros/kg ), bacalhau (+13,65%, de 10,99 para 12,49 euros/kg ), vinho tinto (+13,66%, de 2,88 para 3,27 euros) e dúzia de ovos (+10,3%, de 2,88 para 3,18 euros).Pelo contrário, a perna de perú, o azeite virgem extra, o fermento em pó, o chocolate de culinária o óleo e a manteiga baixaram de preço nestes três meses."Este aumento de preços, especialmente em produtos tão essenciais na mesa das famílias portuguesas durante o Natal, tem implicações grandes para o orçamento doméstico, que já tem sido fustigado pela inflação durante todo o ano. Os portugueses até podem estar "habituados" a ver os preços aumentar todos os meses, mas é essencial continuarem a ter o máximo de cuidado com os produtos e preços que escolhem", alertou André Duarte, diretor comercial do KuantoKusta, em comunicado.Para integrar este cabaz de Natal foram considerados 2 kg de bacalhau graúdo da Noruega, 2 kg de perna de peru, dois pães de Mafra, 2 kg de couve-lombarda, 3 kg de batata nova branca, 1,5 kg de cebolas, grão-de-bico, arroz carolino, uma dúzia de ovos, azeite virgem extra, óleo alimentar, manteiga, vinho branco, vinho tinto, sumo de laranja, leite meio gordo, açúcar branco, farinha, chocolate e fermento em pó.