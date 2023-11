Os dados do Eurostat revelam também que o número de pessoas empregadas aumentou 0,3% na Zona Euro e 0,2% na União Europeia no terceiro trimestre deste ano, em comparação com o trimestre anterior. Nos três meses anteriores, o emprego tinha aumentado 0,1% em ambas as zonas, o que revela um maior dinamismo do mercado de trabalho nos meses de verão.



Em comparação com igual período do ano passado, o emprego aumentou 1,4% na Zona Euro e 1,3% na União Europeia no terceiro trimestre. Esta subida acontece depois de, entre abril e junho, o emprego ter subido 1,3% na Zona Euro e 1,1% na União Europeia.





O Eurostat confirmou esta terça-feira que a Zona Euro contraiu 0,1% no terceiro trimestre do ano, em cadeia (face ao trimestre anterior). Oito dos vinte países da moeda única tiveram uma variação trimestral negativa, incluindo Portugal, cujo produto interno bruto (PIB) registou uma queda de 0,2%.No conjunto da União Europeia, o Eurostat reviu em baixa a estimativa rápida divulgada no final de outubro, indicando que o PIB europeu estagnou pelo segundo mês consecutivo. Antes, o Eurostat tinha avançado que a União Europeia a 27 tinha registado um crescimento (ainda que ligeiro) de 0,1%.Estes valores, corrigidos de sazonalidade, comparam com um crescimento de 0,2%, em cadeia, registado na Zona Euro no segundo trimestre e uma estaganção na União Europeia registada nesses mesmos três meses.Para a Zona Euro, estão apenas disponíveis dados para 16 dos 20 países da moeda única – falta conhecer a evolução do PIB da Grécia, Croácia, Lituânia e Malta no terceiro trimestre. No caso de Portugal, tal como o Instituto Nacional de Estatística tinha divulgado, o PIB caiu 0,2%, mais do que a média do euro.Considerando todos os países da União Europeia, verifica-se que a Irlanda teve a variação negativa mais elevada (-1,8). Seguem-se a Finlândia (-0,9%) e Áustria (-0,6%). Por outro lado, a Polónia teve o melhor crescimento em cadeia (1,4%), seguida pela Hungria (0,9%) e Letónia (0,6%).Em termos homólogos, a Zona Euro e a União Europeia cresceram, ambas, 0,1% no terceiro trimestre deste ano. No trimestre anterior, a Zona Euro tinha crescido 0,5% face a igual período do ano anterior, enquanto a União Europeia se tinha expandido em 0,4%.