Empresário Lacerda Machado já está nas instalações da PSP

Diogo Lacerda Machado, amigo próximo do primeiro-ministro, António Costa, detido no âmbito da investigação a projetos de lítio e hidrogénio, já está nas instalações da PSP, em Moscavide.De acordo com a SIC, o empresário foi um dos cinco detidos até ao momento, a par com o chefe de gabinete de António Costa, Vítor Escária, o presidente da Câmara de Sines, o socialista Nuno Mascarenhas, assim como dois executivos de empresas que, segundo a estação de televisão, são Rui Oliveira Neves (da Morais Leitão) e Afonso Salema (CEO da Start Campus).Os detidos devem ser presentes a um juiz de instrução esta quarta-feira.Em causa estão crimes de prevaricação, corrupção ativa e passiva e tráfico de influência.O primeiro-ministro, António Costa, vai ser investigado num processo autónomo no Supremo Tribunal de Justiça , depois de o seu nome ter sido alegadamente invocado por suspeitos para "desbloquear procedimentos".Na sequência da investigação, António Costa apresentou a demissão , entretanto aceite pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa."É meu entendimento que a dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, boa conduta e menos ainda com suspeita de qualquer suspeita de ato criminal, por isso, obviamente apresentei a demissão", declarou.