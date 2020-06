Finlândia também rejeita proposta de Bruxelas para fundo de recuperação da UE

O governo finlandês indicou esta quinta-feira que rejeita a atual proposta da Comissão Europeia de pacote de recuperação dos efeitos económicos da pandemia de covid-19.





O governo liderado por Sanna Marin refere que está aberto a negociar o pacote de apoios, mas exige que a fatia a fundo perdido seja reduzida e que a dos empréstimos aumente.Desta forma, Helsínquia junta-se aos denominados "quatro frugais" - Áustria, Dinamarca, Holanda e Suécia - nas reservas à solução avançada por Bruxelas.O governo finlandês considera ainda que o pacote é excessivo, defendendo um montante inferior aos 750 mil milhões de euros e que o prazo para a sua aplicação seja inferior aos quatro anos propostos pela Comissão, pretendendo também que a maturidade da dívida a emitir seja menor que os 30 anos advogados por Bruxelas.Os líderes europeus irão reunir virtualmente numa cimeira a 19 de junho, mas vários responsáveis já admitiram que apenas numa cimeira presencial a realizar em julho poderá ser alcançado um acordo, que necessita da aprovação de todos os 27 Estados-membros.



De acordo com a chave de distribuição já revelada pela Comissão, Portugal poderá arrecadar 26,3 mil milhões de euros (15,5 mil milhões em subsídios e 10,8 mil milhões em empréstimos), sendo o oitavo maior beneficiário. Itália e Espanha recebem os maiores envelopes por serem os dois países mais fustigados pela pandemia. Roma poderá receber 172,7 mil milhões de euros e Madrid 140,4 mil milhões de euros.

Além deste fundo de recuperação temporário, batizado de "Próxima Geração UE", Bruxelas avançou uma nova proposta para o próximo quadro financeiro plurianual (QFP) de 1,1 biliões de euros para os próximos sete anos (2021-27).



A estes montantes acresce ainda o pacote de 540 mil milhões de euros já acordado no Eurogrupo (proteção imediata aos países, empresas e emprego) para um montante global de 2,4 biliões de euros com que Bruxelas pretende conferir capacidade de reação à crise da covid-19 e robustecer o mercado único, sem esquecer as dimensões da coesão e solidariedade (partilha de riscos). Note-se que além deste poder de fogo há ainda a bazuca de que o Banco Central Europeu colocou em ação para comprar dívida pública dos países da Zona Euro e foi hoje reforçada para 1,35 biliões de euros.