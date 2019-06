Lei de bases da habitação: reabilitação só com regras anti-sismos

O Parlamento aprovou esta quarta-feira uma norma da futura lei de bases da habitação que determina as regras a que deve observar a reabilitação urbana de edifícios. A proposta foi apresentada pelo PCP e teve o apoio do PS e do Bloco de Esquerda.

A reabilitação urbana de edifícios "deve observar condições de eficiência energética, vulnerabilidade sísmica e acessibilidade", determina um artigo da futura lei de bases da habitação aprovado esta quarta-feira, 19 de junho no Parlamento. As várias propostas em cima da mesa estão a ser votadas artigo a artigo no Grupo de Trabalho da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades e neste caso tratou-se de uma proposta do PCP que recolheu os votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda. O PSD votou contra e o CDS absteve-se.