Ministra alemã promete mais ajuda militar à Ucrânia numa guerra que "durará anos"

A ministra dos Negócios Estrangeiros, a 'verde' Annalena Baerbock, reiterou hoje que a Alemanha vai continuar a oferecer ajuda militar à Ucrânia, incluindo suprimentos de armamento pesado, face a uma guerra que, alertou, "durará anos"."Para mim está claro que a Ucrânia defende a nossa liberdade e a nossa ordem pacífica, pelo que continuaremos o apoio financeiro e militar pelo tempo que for necessário", afirmou a titular da pasta dos Negócios Estrangeiros do Governo de Olaf Scholz, em declarações ao diário "Bild", citado pela agência Efe.O mundo deve assumir "que esta guerra se prolongará por anos", já que "infelizmente, o Governo russo tem a ideia fixa de quebrar a Ucrânia e o seu povo", acrescentou Baerbock."Faremos o que for preciso para que esse objetivo não se concretize", prometeu a ministra, ao expressar o seu apoio à ambição da Ucrânia de recuperar a Crimeia e recordando que a comunidade internacional não reconheceu a "anexação ilegítima" da península, em 2014, por parte da Rússia.Baerbock, assim como o ministro da Economia, Robert Habeck, defendeu a linha mais crítica contra Moscovo desde antes da formação da tripartição entre social-democratas, 'verdes' e liberais de Scholz.Ambos os ministros 'verdes' já exigiam o fim da dependência energética da Rússia mesmo antes do início da invasão russa e nos seus tempos de oposição manifestaram-se contra a construção do segundo gasoduto de Nord-Stream, cuja entrada em funcionamento paralisou Sholz em fevereiro passado.Agora, Baerbock rejeita as propostas dos seus parceiros liberais para reativar Nord Stream 2, como solução de emergência face à escassez de gás.A ministra também se mostrou contra o adiamento do encerramento das três últimas centrais nucleares da Alemanha, que, segundo o plano de abandono dessa fonte de energia, deve estar concluído até o final deste ano.Scholz deu a entender que a atividade dessas centrais pode durar um período relativamente curto, enquanto os liberais propõem que o funcionamento se mantenha até 2024 e, inclusive, se reativem por dois anos aquelas que foram desativadas.Os 'verdes', por enquanto, consideram desnecessário adiar a desconexão das três ainda ativas, embora não o descartem categoricamente.