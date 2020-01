O que ainda vai mudar no Orçamento do Estado para 2020

Além da proposta de Orçamento do Estado, apresentada pelo Governo, os deputados têm agora em mãos mais de mil propostas de alteração, algumas com novidades significativas e que vão da habitação, aos impostos ou à educação. Algumas são já dadas como certas, para outras há ainda negociações pela frente. Veja aqui as principais novidades.

Nos processos de votação do Orçamento, as propostas de alteração do partido do Governo são sempre as mais importante porque têm mais condições para serem aprovadas. O PS apresentou um conjunto alargado de medidas, algumas das quais já negociadas à esquerda, outras ainda à espera de um acordo. São mudanças que vão da habitação, aos impostos ou à educação. Estas não serão as únicas alterações, mas para saber que propostas dos outros partidos serão aprovadas é preciso aguardar pelas negociações com o Governo, em particular com o Bloco e o PCP. No ar estão também algumas maiorias à revelia do PS, entre as quais se destacam o IVA da energia, o reforço da dotação para os passes sociais e o controlo das injeções no Novo Banco.





| Prorrogação do período transitório nas rendas antigas

Os inquilinos com rendas antigas e que à data da respetiva atualização tenham invocado carência financeira para que os seus contratos não transitassem imediatamente para as novas regras do NRAU, passam a ter direito a um período transitório de dez anos, em vez dos atuais oito. Ficam, assim, em igualdade com os arrendatários idosos ou deficientes, que contavam já com os mesmos dez anos. Numa altura em que passam oito anos sobre a entrada em vigor da nova lei das rendas, de 2012, o Governo volta a atirar para a frente a atribuição de subsídios de renda, já previstos na lei para quando terminar o período de transição a que os inquilinos tiveram direito. É uma proposta do PS, mas também há uma do PCP que propõe apenas que os contratos se mantenham para sempre tal como estão, nunca transitando para o NRAU.

| Reforço no orçamento do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana

Para financiar a promoção de políticas públicas de habitação, o PS propõe para 2020 uma transferência adicional de sete milhões de euros para o Instituto da habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) com origem na chamada dotação provisional, que é usada, em regra, para fazer face a despesas adicionais. Estava já previsto, também a definição de um regime de consignação de impostos para o IHRU, por forma a que, de futuro, o instituto tenha uma ideia mais precisa das verbas que receberá anualmente.

| Complemento de alojamento para estudantes maior nas cidades mais caras

E também uma proposta do PS e a ideia é que o complemento de alojamento a que têm direito os estudantes deslocados que recebem bolsas de estudo e não têm acesso a residências universitárias – atualmente nos 175 euros – possa ser aumentado de acordo com a zona em que estejam a estudar. Assim, a ideia é uma majoração em função do valor mediano por metro quadrado dos novos contratos de arrendamento, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística nas regiões onde esse preço seja superior ao valor nacional do dito indicador. A medida terá depois de ser regulada.





| Aquisição e reabilitação para renda acessível fora do visto do TdC

A compra ou reabilitação de imóveis destinados a habitação acessível ou alojamento estudantil deixam de ter de passar pelo crivo do visto prévio do Tribunal de contas (TdC). O objetivo é acelerar os processos e evitar que, devido ao período de espera, o negócio se perca ou o valor fique mais caro, explicam os deputados do PS na nota justificativa da proposta. Estes atos administrativos continuam, no entanto a poder ser verificados pelo TdC, à posteriori e através da realização de auditorias.

| Reformados estrangeiros vão pagar IRS de 10%

Uma proposta do PS prevê uma taxa mínima de 10% de IRS para os reformados estrangeiros que se mudem para Portugal e que hoje em dia estão totalmente isentos de imposto sobre os rendimentos. A medida deverá ter o apoio da esquerda, que apesar de defender o fim do regime, admite que uma melhoria sempre será bem vinda. Entretanto, a proposta prevê um período de transição que deixa de fora quem se inscrever no regime de Residentes Não Habituais até 31 de março de 2021.

| Vistos Gold acabam em Lisboa e Porto

Os estrangeiros que pretendam adquirir uma autorização de residência no país mediante a realização de um investimento em imobiliário vão passar a ter de apostar em regiões do interior, em vez de o fazerem em grandes centros como Lisboa ou Porto, como agora acontece na esmagadora maioria dos casos. Trata-se de um pedido de autorização legislativa que já constava da versão inicial da proposta de Orçamento, mas que foi agora densificado e em que o Governo se compromete também a rever os limites do investimento exigido. Outras modalidades de aquisição de visto, como a criação de postos de trabalho, continua a poder acontecer em todo o lado. O setor imobiliário está contra e diz que será o fim dos vistos gold. A esquerda deverá apoiar a medida.