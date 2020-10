O que dizem as sondagens a um mês das eleições nos EUA

Se os resultados da eleição presidencial de 3 de novembro forem consistentes com as sondagens, Joe Biden será eleito presidente dos Estados Unidos. Ainda antes de ter sido confirmado como o candidato do Partido Democrata, o ex-vice-presidente já liderava os estudos de opinião quando em competição direta com o atual presidente, Donald Trump.



Assumindo como base de análise a média de sondagens compiladas pelo Rear Clear Politics, Biden detinha uma vantagem próxima de seis pontos percentuais para Trump a 1 de janeiro (antes ainda de ter assegurado a nomeação democrata). Praticamente nove meses volvidos, o democrata está pouco mais de seis pontos percentuais à frente do candidato à reeleição.







Biden lidera sondagens nacionais

Estados indecisos pesam 40% no colégio eleitoral

Fonte: Rear Clear Politics

Olhando para os 14 estados onde a disputa deverá ser mais renhida, os chamados "swing states", que costumam ser decisivos para determinar o vencedor, Joe Biden está à frente em 11.