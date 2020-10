Trump está a melhorar e "bem disposto" diz o seu médico

Leia Também O que dizem as sondagens a um mês das eleições nos EUA

Numa conferência de imprensa muito aguardada, o médico de Donald Trump veio assegurar que o Presidente está "muito bem", adiantando que este não está neste momento a ser oxigenado. Questionado insistentemente pelos jornalistas se já esteve, Sean Conley resistiu a responder, até que garantiu que não precisou desse tipo de assistência nem quinta nem sexta-feira, noticiou o jornal The Guardian.Começando por agradecer as mensagens de melhoras vindas de todo o mundo, o médico de Trump disse que "está muito contente" com a situação clínica do seu doente e que os sintomas estão a melhorar."Esta manhã o presidente estava a ir muito bem. Tal como anunciado ontem, recomendei que se trouxesse o presidente para Walter Reed (hospital militar) como uma medida preventiva, para poder monitorizar a situação e dar os cuidados médicos que pudesse precisar", disse Conley, citado pelo mesmo jornal.Donald Trump estará sem febre há 24 horas e está "bem disposto". Não está a ser oxigenado nem esteve durante o dia e espera que não precise no futuro.Apesar das melhorias, o médico não quis avançar com uma data para a alta do presidente.Questionado sobre a razão pela qual foi internado no hospital se não está muito doente, Conley respondeuy que é porque "é o Presidente dos Estados Unidos".O médico reconheceu que Donald Trump tem "ligeiro excesso de peso", mas esclareceu que ele não tem mais vulnerabilidades significativas face ao coronavírus.