Institutos alemães cortam estimativas de crescimento para 2020

O Produto Interno Bruto (PIB) alemão vai crescer cerca de 1,1% em 2020, segundo as previsões bianuais publicadas esta quarta-feira, em Berlim. Em abril, esperavam que o crescimento no próximo ano fosse de 1,8%.





Uma fraca procura interna e externa, conduzida em grande parte pela guerra comercial entre China e EUA, tem travado a atividade industrial alemã que se prepara para começar um novo ano, ainda com o pé esquerdo.





"A indústria alemã está em recessão, e isso está agora a ter impacto nos prestadores de serviços que trabalham com essas empresas", disse Calus Michelsen, analista da DIW, à Bloomberg.





O especialista adiantou aindaque "o facto de a economia estar a expandir-se deve-se muito ao aumento dos gastos privados das famílias".Ontem, o índice IHS Markit para a atividade industrial na Alemanha apontou para uma queda para os 41,7 pontos, o valor mais baixo desde 2009.Este foi também o cenário no resto da Europa , com o índice global a mostrar uma contração para mínimos de outubro de 2012, para 45,7 pontos no mês passado.Esta revisão em baixa por parte dos institutos alemães surge depois de o governo da chanceler Angela Merkel ter revelado que estaria a esboçar uma forma de dar gás à economia.