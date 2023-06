Produção na construção desacelera em abril na Zona Euro. Portugal avança 2,5%

A produção na construção terá subido subiu 0,2%, em termos homólogos em abril, na Zona Euro e registou uma queda de 0,1% no conjunto dos 27 Estados-membros, de acordo com as primeiras estimativas do Eurostat, divulgadas esta terça-feira.





Entre os dados que já estão disponíveis pelo gabinete europeu de estatística, Eslováquia (-6,9%), Republica Checa (-6,4%), e Finlândia (-5,5%) registaram as maiores quedas da produção na construção, em termos homólogos.





Já a Eslovénia (23,3%), Roménia (12,6%) e Bélgica (8,7%) ocupam o pódio dos que mais viram este indicador crescer.





Portugal coloca-se do lado dos ganhos, tendo a produção na construção crescido 2,5% em abril, depois de duas subidas mensais consecutivas.





Nos mesmos termos de comparação, a construção de edifícios na Zona Euro recuou 0,3% enquanto a engenharia civil somou 3,9%.





Na UE, a construção de edifícios cedeu 0,9% enquanto a engenharia civil subiu 3,9%.





Já numa análise em cadeia, este indicador terá registado uma queda de 0,4%, face a março, tanto na União Europeia (UE), como na Zona Euro.





Em março, a produção na construção tinha derrapado 1,7% na Zona Euro e 1,6% na UE.