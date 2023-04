Depois de ter registado um abrandamento significativo nos meses finais de 2022, a produção na construção está a acelerar no arranque do ano, com a subida mais elevada desde março de 2022.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice de produção na construção para o mês de fevereiro crescia 3,1% face a um ano antes, depois de ter registado uma variação homóloga de 2,1% em janeiro – valor revisto também nesta quarta-feira, com a divulgação do novo indicador.

No final do ano, tanto no mês de dezembro como no de novembro, a variação não foi além de 0,6%.

Os dados do INE mostram que é na construção de edifícios que há maior subida, de 3,7% face a um ano antes. Nas obras de engenharia civil o índice subia 2,1% em fevereiro, bastante aquém das variações registadas no início do ano passado.

O índice de produção na construção, construído com base em inquéritos mensais, tem por objetivo oferecer uma medida daquela será a evolução do valor acrescentado em volume no sector da construção.

Os indicadores de curto prazo do sector apontam também para uma maior subida no emprego, de 3,1% (2,6% em janeiro), com um abrandamento na subida das remunerações. Estas cresciam 7,6% em fevereiro, tendo estado a subir 9,4% no mês anterior.