Produção na construção mantém tendência de crescimento em maio

O índice de produção na construção aumentou em termos homólogos 5,3% em maio, um crescimento superior em 0,2 pontos percentuais ao registado em abril. Esta informação foi divulgada esta quarta-feira através de uma nota do Instituto Nacional de Estatística (INE).O crescimento registado em maio traduz uma subida de 3,2% (3,1% em abril) na construção de edifícios e uma aceleração da engenharia civil em 0,3 pontos percentuais face ao mês em questão para uma variação anual de 8,5%.O segmento de construção de edifícios deu assim continuidade à tendência de abrandamento que vem a ser registada desde o início do ano, ao passo que o setor de engenharia civil prossegue a tendência de subida também desde janeiro de 2023, mantendo um crescimento de 8% desde março.O emprego e as remunerações também cresceram em maio, registando variações homólogas de 5% e 13,4%, respetivamente. Estes valores comparam com 4,8% e 9,5%, respetivamente em abril.Já em termos de variação mensal, as taxas mostram uma aceleração de 0,5% e 3,8%, respetivamente. Tinham sido de 0,4% e 0,2% em maio de 2022.