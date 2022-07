Revolut anuncia parceria com Stripe para pagamentos na Europa

A Revolut assinou uma parceria com a tecnológica Stripe para se expandir no setor de pagamentos na Europa. De acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira, será possível usar a Revolut para fazer pagamentos através da infraestrutura existente da Stripe, cujo software é usado por milhões de empresas para enviar e receber pagamentos.



A empresa sediada em Londres poderá vir a usar a plataforma em mais países no futuro, uma vez que procura expandir o negócio em mercados como a América Latina, Índia e Filipinas.





Tanto a Stripe como a Revolut passaram de startups para fintechs conceituadas e ambicionam desafiar as instituições de serviços financeiros já estabelecidas.

A Stripe anunciou recentemente uma parceria com a Wise Plc e a fintech sueca Klarna Bank AB.