Vigilância com reconhecimento facial prolifera e serve desde a polícia a empresas

As potencialidades da tecnologia de videovigilância com reconhecimento facial estão a ser testadas. Londres é o maior laboratório na Europa, numa altura em que ainda não há leis para acomodar estes desenvolvimentos.

Londres tem sido palco de testes para o desenvolvimento da videovigilância com reconhecimento facial. As câmaras já eram muitas, pelo que apenas com a atualização da tecnologia se pode obter uma cobertura mais inteligente. Mas além das questões de engenharia, mais fáceis de resolver, surgem as éticas: a legislação ainda não está preparada e é necessário refletir sobre o direito à privacidade dos cidadãos ou sobre os usos a dar à tecnologia, numa atividade que está a ser cobiçada tanto pela polícia como por empresas, para efeitos de marketing.





O número de câmaras inteligentes instaladas em espaços públicos e privados deverá aumentar exponencialmente em Londres nos próximos cinco anos, aponta um relatório do comissário britânico responsável pela videovigilância, Tony Porter. Londres já é a segunda cidade a nível mundial com mais câmaras instaladas – 420.000 – sendo ultrapassada apenas por Pequim, com 470.000. Distante, em terceiro lugar, fica Washington, com apenas 30.000. Na capital britânica, foram instaladas na sequência de vários ataques terroristas.