A economia está alicerçada em baixos salários? Já esteve mais

O peso dos salários mais baixos tem vindo a diminuir nos últimos anos e o ritmo acentuou-se no último ano, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quarta-feira.



Apesar de continuarem a representar mais de metade do universo, os empregos com salários inferiores a 900 euros têm vindo a diminuir. De 60,4% no primeiro trimestre de 2015 passaram para 58,3% no mesmo período deste ano.





Esse efeito é ainda mais visível quando se olha apenas para a evolução do peso dos salários até 600 euros. Em 2015, o peso dessa massa salarial no total dos trabalhadores por conta de outrem era de 32,2%. Três anos passados, esse peso diminuiu para 25,6%.









Contudo, a realidade é mais complexa. Ao analisar a evolução do bloco de rendimentos entre os 600 e os 900 euros é possível concluir que o seu peso no mercado de trabalho aumentou. No primeiro trimestre deste ano representava 32,7% dos salários, mais 4,6 pontos percentuais do que em 2015.



Os números parecem reflectir um efeito do aumento do salário mínimo que passou de 505 euros para 580 euros entre 2015 e 2018. Ao subir, a remuneração mínima acaba por arrastar consigo rendimentos que estão ligeiramente acima, o que ajuda a explicar a transferência de empregos de salários muito baixos para salário baixos.