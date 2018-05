Custos salariais baixaram 1,5% no arranque de 2018

Depois de uma subida de 3,8% nos últimos três meses de 2017, no primeiro trimestre do ano o índice publicado pelo INE diminuiu 1,5%, com os salários a encolherem ligeiramente mais que os restantes custos do trabalho.

Os custos salariais diminuíram 1,5% no primeiro trimestre deste ano, enquanto os restantes custos do trabalho – que incluem indemnizações, seguros ou contribuições para a Segurança Social – baixaram 1,4%. Estas são duas das principais componentes do índice de custo do trabalho (ICT), que de uma forma geral registou um decréscimo homólogo de 1,5%.

Segundo destacou o Instituto Nacional de Estatísticas numa nota divulgada esta segunda-feira, 14 de Maio, "a variação do ICT resultou também do efeito conjugado do decréscimo de 1% do custo médio por trabalhador e do acréscimo de 0,3% no número de horas efectivamente trabalhadas por trabalhador".

A análise por sectores mostra que a diminuição dos custos salariais entre Janeiro e Março foi impulsionada pelo comportamento no sector privado. É que, se na indústria não houve alterações, na construção e nos serviços o ICT quebrou 2,3% e 3,1%, respectivamente. Nas áreas que incluem sobretudo as actividades na esfera do sector público, a redução homóloga foi menos expressiva (-0,9%), isto numa altura em que o Governo torce o nariz a aumentos na Função Pública.



Esta redução no arranque do ano, que coincide com a redução da taxa de desemprego para mínimos desde 2008, surge na sequência de um trimestre (o último de 2017), em que se tinha verificado uma subida homóloga de 3,8% no ICT. Nos últimos três meses do ano passado, os custos salariais tinham aumentado 3,4%, enquanto os outros custos (ambos por hora efectivamente trabalhada) tinham progredido a um ritmo ainda superior, de 5,3%.



Segundo os dados recolhidos pela rede de correspondentes da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e do Trabalho (Eurofound) nos diferentes países, Portugal surge no mapa da União Europeia como um dos países onde o salário mínimo abrange maior proporção de trabalhadores, com uma percentagem (23%) só claramente ultrapassada pela Roménia e pela Estónia.