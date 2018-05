Empresas com gestão mais estruturada são mais rentáveis

As empresas com recursos humanos mais qualificados e que utilizam mais as tecnologias de informação são também as que têm práticas de gestão mais estruturadas e melhores resultados.

As empresas com práticas de gestão mais estruturadas – ou seja, que utilizam por exemplo técnicas de motivação dos trabalhadores, de apoio e formação, programas de melhoria de qualidade – têm um melhor desempenho económico. São mais rentáveis, crescem mais e investem mais. A conclusão é de um estudo do Instituto Nacional de Estatística, publicado esta quinta-feira, 17 de Maio.





Apesar de os dados mostrarem que as empresas maiores são as que exibem práticas de gestão mais estruturadas, também revelam que há gestão estruturada em todos os universos: micro empresas, pequenas e médias.



Por fim, o INE concluiu ainda que o nível de habitação dos recursos humanos, bem como o grau de utilização de tecnologias de informação, está relacionado com o tipo de gestão praticado. "As sociedades com menores níveis de habilitação dos seus trabalhadores tendem a apresentar práticas de gestão menos estruturadas", lê-se no destaque do INE. Também "as sociedades com níveis de utilização de tecnologias de informação e comunicação superiores tendem a apresentar práticas de gestão mais estruturadas."



Ou seja, "as empresas de maior dimensão, pertencentes a grupos, há mais anos no mercado, com elevada qualificação de recursos humanos e utilizando tecnologias de informação mais sofisticadas tendem não só a ser aquelas com melhor performance económica, mas também as que exibem práticas de gestão mais estruturadas", frisa o organismo de estatística.

Com base num inquérito feito às empresas, onde os gestores foram confrontados com quase 30 perguntas sobre a gestão da sua empresa em 2016, o INE concluiu que há uma "associação significativa entre práticas de gestão e performance económica". As questões foram variadas, desde o tipo de estratégia em que a empresa esteve focada, à existência de prémios de desempenho, consequências para desempenho fraco dos trabalhadores, definição de objectivos, entre outras.Analisados os resultados, o INE dividiu as empresas em dois grupos: as que exibiram práticas de gestão mais estruturadas, e as que tinham práticas menos estruturadas. Depois, concluiu que as empresas do primeiro grupo, entre 2010 e 2016, "registaram rácios de rendibilidade superiores". Além disso, as empresas com práticas de gestão mais estruturada tiveram um valor mediano de taxas de crescimento do volume de negócios e do valor acrescentado bruto "sempre superiores às restantes sociedades" e ainda uma taxa de investimento superior.