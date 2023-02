Pais de filhos com cancro vão passar a ter direito a teletrabalho

O PS alterou a sua votação inicial e acabou por viabilizar uma proposta do PSD que prevê que o direito a teletrabalho possa ser estendido a trabalhadores que tenham filhos com doença oncológica, independentemente da idade dos filhos.



Inicialmente os deputados tinham alargado o direito a teletrabalho a todos os pais com deficiência e doença crónica, mas na altura o PS opôs-se à inclusão expressa das situações em que os filhos têm cancro.





tem direito a exercer a atividade em regime de teletrabalho

o trabalhador com filho" que, independentemente da idade, tenha "filho com deficiência ou doença crónica que com ele viva em comunhão de mesa ou habitação", quando seja compatível com a atividade desempenhada e a empresa disponha de meios para o efeito.

Esta quarta-feira, já na reunião da Comissão de Trabalho onde as votações que têm sido feitas nos últimos meses estão a ser confirmadas (e, nalguns casos, alteradas), o PS anunciou uma mudança de posição nesta matéria.A proposta do PSD "foi ponderada e alteramos aqui o nosso sentido de voto", anunciou o deputado do PS Fernando José.Assim, a avaliar pelas explicações do deputado, a futura redação passará a determinar queAtualmente, o direito a teletrabalho depende da idade dos filhos. No ano passado, o direito a teletrabalho foi estendido aos pais com filhos até oito anos, desde que entre os três e os oito anos haja alguma rotatividade.Agora, estende-se o direito em função da condição de saúde dos filhos, independentemente da sua idade.Os principais partidos da oposição saudaram o PS pela alteração de posição. Apesar disso, o PSD lamentou que o PS não aceite, apesar disso, estender o direito aos cuidadores informais não principais (os que trabalham) além do limite de quatro anos previsto na lei.As alterações ainda terão de ser aprovadas em votação final global. Os deputados esperam que as alterações entrem em vigor no primeiro dia útil de abril (dia 3).