Número de desempregados abaixo dos 400 mil pela primeira vez em 10 anos

No mês de Março deste ano foi atingido mais um marco na tendência de descida acentuada no desemprego em Portugal. De acordo com os dados do IEFP, revelados esta quinta-feira, 19 de Abril, no final do mês passado estavam registados 393.335 desempregados nos centros de emprego em Portugal.

Foi o primeiro mês em 10 anos que o número de inscritos baixou da fasquia dos 400 mil, regressando assim a níveis verificados quatro anos antes do pedido de assistência financeira que Portugal efectuou em Abril de 2011.

Comparando com Março do ano passado, a queda no número de desempregados foi de 78.139. Trata-se de uma redução de 16,6%, sendo que face a Fevereiro o número de inscritos caiu 2,8% (11.269 pessoas).

Esta queda no número de desempregados inscritos nos centros de emprego está em linha com a redução da taxa de desemprego, que em Fevereiro desceu para 7,8%, o que representa o nível mais baixo desde 2004.

Para a diminuição do desemprego registado em Março, face ao mesmo mês de 2017, "contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para os homens (-42.123; -19,1%), os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos (-65.119; -15,6%), os inscritos há um ano ou mais (-39.620; -17,4%), os que procuravam novo emprego (-68.459; -16,3%) e os que possuem como habilitação escolar o ensino secundário (-18.356; -15,3%)", explica o IEFP.

Entre as regiões com as quedas mais fortes no número de inscritos, destaca-se o Algarve (-19,7%) e Lisboa e Vale do Tejo (-17,6%).





O desemprego de longa duração, que representa quase metade do total, baixou em 17,4% para 188,4 mil pessoas. No que diz respeito ao desemprego jovem, que representa pouco mais de 10% do total, baixou 6,2% em termos homólogos, para 42,3 mil pessoas.