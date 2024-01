Teresa Coelho Moreira: Más condições de trabalho "transferiram-se para o mundo digital"

“Sweatshops” foi o termo encontrado nos anos noventa para descrever as fábricas que produziam roupa ou calçado para os países desenvolvidos com base em más condições e trabalho infantil. “Digital sweatshops” descrevem agora as oficinas que alimentam, na Ásia, os programas de inteligência artificial. Más condições de trabalho transferidas para o mundo digital, que é “mais difícil de controlar”, diz Teresa Coelho Moreira, em entrevista ao Negócios.

