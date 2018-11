Schroders: Há 70% de probabilidade do acordo do Brexit ser aprovado

A primeira-ministra britânica, Theresa May, está a viver uma manhã conturbada. A demissão vários membros do Governo veio agitar os mercados, mas Azad Zangana, economista da Schroders, acredita que apesar da oposição ao acordo assinado pela governante com a União Europeia para os termos do Brexit, o documento será aprovado pelo parlamento.

"Há 70% de probabilidade do acordo passar" no parlamento, antecipa o responsável num evento organizado pela Schroders em Londres. O economista destaca que o Reino Unido está a ficar sem tempo, o que deverá levar à aprovação do acordo.

Em relação ao Brexit, Zangana realça que, apesar do referendo ter sido há dois anos, este processo está apenas no início. Caso o acordo passe no parlamento, depois o processo será longo.

Ainda que a probabilidade seja menor, "podemos ainda acabar numa situação sem acordo", algo que abalaria ainda mais a situação no país e poderia atirar a libra para um intervalo entre 1,10 e 1,20 dólares.



*A jornalista viajou para Londres a convite da Schroders