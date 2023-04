Vice-primeiro-ministro britânico demite-se após acusações de bullying

Leia Também Primeiro-ministro britânico investigado por alegado conflito de interesses

O vice-primeiro-ministro britânico e secretário da justiça, Dominic Raab, apresentou esta sexta-feira a sua demissão, depois de acusações de bullying de vários funcionários que levaram a uma investigação independente pelo advogado Adam Tolley.O número dois britânico, que continua a alegar inocência, acabou por anunciar a sua saída esta manhã, depois de o relatório preliminar elaborado pela comissão ter validado duas queixas, das oito entregues, relativamente ao seu comportamento.As queixas de bullying foram surgindo na imprensa britânica ao longo dos últimos meses, sendo que o primeiro caso foi denunciado pelo jornal britânico The Guardian."Embora me sinta no dever de aceitar o resultado do relatório, o documento indeferiu todas as acusações que tinham sido feitas, exceto duas. Acredito também que as duas conclusões adversas são falhas e constituem um precedente grave para a conduta de um bom governo", pode ler-se na carta de resignação.Dominic Raab afirma ainda que quis "manter a sua palavra" de que se se provasse que alguma das alegações era verdadeira se demitiria, algo que acabou por acontecer.A saída do secretário da justiça e vice-primeiro-ministro é a terceira desde a entrada para o posto de primeiro-ministro de Rishi Sunak em outubro, após a saída decom promessas, na altura, de integridade governativa.A questão de quem serão os sucessores de Raab será agora discutida dentro do partido, sendo que oficialmente Sunak não precisa formalmente de ter um vice-primeiro-ministro.