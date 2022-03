Guerra na Ucrânia agita mercados do petróleo e gás

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As sanções dos países ocidentais à Rússia, no seguimento da invasão militar da Ucrânia em fevereiro, fizeram disparar os preços da energia.A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de petróleo e o principal fornecedor de gás da União Europeia. Bruxelas está já à procura de outros países exportadores – tanto de gás, como de petróleo – e a tentar acelerar o investimento em renováveis.Ainda assim, o caminho promete ser longo e penoso, com os Estados-membros a serem dos países mais expostos às variações nos mercados dos preços de petróleo e gás natural.