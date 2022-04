Portugal é um dos 17 países que Bruxelas vai ajudar a cortar energia russa

Leia Também Energias alternativas podem substituir gás russo

Os projetos de reforma que se quisessem candidatar a este apoio (que pode traduzir-se em aconselhamento estratégico e jurídico ou assumir a forma de apresentação de estudos, formação e visitas no terreno), podiam fazê-lo até ao dia 24 de março, "em conformidade com o plano REPowerEU para uma energia mais acessível, segura e sustentável".Todos os pedidos apresentados foram analisados pela Comissão Europeia e receberam "luz verde" para avançar. Além da redução da dependência energética, espera-se que, com as reformas aprovadas, seja possível "atenuar os choques de preços a médio prazo, nomeadamente através da aceleração da transição ecológica da UE, tendo simultaneamente em conta as dimensões inter-regional e transfronteiriça".Além de Portugal, também a Bélgica, Bulgária, Chéquia, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, Croácia, Itália, Chipre, Hungria, Polónia, Roménia, Eslovénia, Eslováquia e Finlândia irão receber apoio técnico de Bruxelas. A Letónia e República Checa, que estão dependentes do gás russo a 100%, não apresentaram se candidataram a este apoio. O mesmo acontece com a maior economia europeia, a Alemanha, que depende do gás russo em 66%.