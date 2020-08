Macron assume papel decisivo em eventual acordo pós-Brexit

Leia Também Boris avisa Merkel que Reino Unido está pronto para concretizar Brexit sem acordo comercial

Emmanuel Macron poderá ser o protagonista principal nos próximos meses de negociação de um acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido.De acordo as informações avançadas à Bloomberg por fontes comunitárias e britânicas, o presidente francês poderá vir a rejeitar os moldes de um potencial acordo entre as partes se considerar poder retirar maiores dividendos políticos ao inviabilizar um compromisso.A questão central passa pelo dossier das pescas e em particular pelo nível de acesso que os Estados-membros da UE terão às águas britânicas, sendo que Londres mantém como ponto fulcral da sua agenda garantir a recuperação de soberania sobre os seus mares.Este é um ponto especialmente sensível para os interesses da França, uma vez que uma redução significativa da atividade das embarcações comunitárias nas águas britânicas irá atingir especialmente o setor pesqueiro gaulês, o que não deixaria de se refletir nas possibilidade de reeleição de Emmanuel Macron nas presidenciais previstas para 2022.Assim, a posição que Macron assumir relativamente a esta questão tenderá a determinar a capacidade de Bruxelas e Londres chegarem a acordo. Por outro lado, é certo que não existirá nenhum acordo comercial abrangente que não inclua o importante setor das pescas.Se Macron mantinha níveis de popularidade baixos desde a revolta dos "coletes amarelos", a crise pandémica e o respetivo impacto económico não vierem ajuda as pretensões do chefe de Estado. E tendo em conta que a contestação social que esteve na origem dos "coletes amarelos" está muito assente no nível de desigualdades e nas crescente dificuldades sentidas por setores tradicionais, fazer frente a Londres nas pescas poderá resultar a favor de Macron."A UE continua a insistir em aceder às zonas de pesca do Reino Unido de uma forma que é incompatível com o nosso futuro estatuto enquanto Estado costeiro", disse à Bloomberg uma fonte oficial do governo britânico. Michel Barnier, que lidera a equipa negocial europeia, tem insistido ser inaceitável para a UE qualquer solução que implique uma "destruição parcial da indústria pesqueira da UE".Do lado do Reino Unido, o executivo chefiado por Boris Johnson não abdica de assegurar total autonomia na gestão e acesso às suas águas, considerando este um dos fatores essenciais que resultam da vitória do Brexit no referendo popular realizado em 2016. Recorde-se que o setor pesqueiro britânico votou massivamente a favor da saída do Reino Unido do bloco europeu por considerar ter sido a pertença à União a causar as dificuldades do setor pesqueiro britânico.As quatro fontes citadas de forma anónima pela Bloomberg admitem que uma tentativa de Macron capitalizar junto das classes trabalhadoras (o eleitorado que lhe é mais adverso, sobretudo o operariado) para melhorar as possibilidade de ser reeleito, aliada à hipótese de a intransigência de Boris Jonhson ser favorável a um não acordo, poderão criar uma espécie de "tempestade perfeita".Na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto, serão retomadas as conversações depois de as últimas rondas negociais terem terminado sem que se verificassem avanços concretos nos principais entraves a um compromisso.No final da última ronda , Barnier admitiu mesmo que tendo em conta o estado das negociações é "improvável" obter um acordo com o Reino Unido em tempo últil. Por seu turno, David Frost, chefe da missão negocial britânica, confirmou que pela parte de Londres o cenário de não acordo está em cima da mesa. Ambos os lados pretendem fechar um acordo até outubro para dar tempo para que se proceda à respetiva aprovação pelos diferentes parlamentos nacionais.Consumado o Brexit a 31 de janeiro deste ano, teve início um período de transição que vigora até ao final de 2020 e durante o qual o Reino Unido permanece integrado no mercado único e na união aduaneira. Mas se no final deste ano não tiver sido alcançado um acordo, as relações comerciais entre a UE e o Reino Unido passam a ser feitas segundo as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).