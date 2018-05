Mais de 400 mil portugueses visitaram Espanha até Março

Nos primeiros três meses deste ano, o número de turistas portugueses que visitaram Espanha ascendeu a 411.781, uma subida homóloga de 21,3%, revelam os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol.

Entre os principais mercados emissores, Portugal apresentou o maior acréscimo no número de visitantes.

No total, Espanha acolheu 13,7 milhões de turistas entre Janeiro e Março, uma subida de 6% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Deste total, 11,26 milhões visitaram Espanha em férias, recreio ou lazer (mais 6,97% do que um ano antes), enquanto 1,29 milhões deslocou-se em viagens de negócios (mais 16,13%), o número de turistas por outros motivos recuou 10,29%, para 1,16 milhões.

O maior contingente pertence ao Reino Unido, com 2,85 milhões de visitantes, mais 0,4% do que em 2017. Seguem-se a Alemanha, com 1,85 milhões (+7,9%) e França, com 1,69 milhões (+0,7%).

No mês de Março, o número de turistas estrangeiros recebidos por Espanha cifrou-se em 5,38 milhões, um aumento de 9,6% face a igual mês de 2017. O número de portugueses a visitar o país vizinho superou os 150 mil, mais 29,7% do que em Março do ano passado.