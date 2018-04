Turismo português em Espanha dispara 17% até Fevereiro

Nos primeiros dois meses do ano, foram 260.838 os portugueses que visitaram Espanha, mais 17% do que em igual período do ano passado, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol.



O país vizinho acolheu mais de 8,3 milhões de visitantes internacionais em Janeiro e Fevereiro, o que traduz uma subida de 3,9% em termos homólogos. Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Portugal são os principais países de origem.



Só no mês de Fevereiro, foram 4,22 milhões os turistas em Espanha, dos quais 144.482 provenientes de Portugal.





O gasto total dos turistas recebidos por Espanha nos dois primeiros meses cifrou-se em 9.009 milhões de euros, uma subida homóloga de 5,15%. O gasto médio por turista foi de 1.081 euros e o gasto médio diário de 137 euros, o que representa subidas de 1,24% e 5,14%, respectivamente.