No entanto, realçou que "é preciso que venha a ser aprovado em Conselho Europeu", acrescentando: "E eu espero que os 27 países e os seus responsáveis estejam à altura daquilo que se espera da Europa, porque a grande vencedora nisto tudo é a Europa. Se a Europa estiver unida, forte e apostar no futuro, quem ganha é a Europa".



Na quarta-feira, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros para minimizar os efeitos económicos e sociais da pandemia de covid-19, do qual se prevê que Portugal possa beneficiar de 26,3 mil milhões de euros.



A Comissão Europeia propõe que 500 mil milhões de euros sejam canalizados para os Estados-membros através de subsídios a fundo perdido e os restantes 250 mil milhões na forma de empréstimos.



De acordo com Marcelo Rebelo de Sousa, "a Comissão mostrou uma coragem, e em particular a presidente da Comissão Europeia, que representa o que se poderia chamar um momento Delors" e "estes números, sendo justos, são muito importantes para o futuro imediato e a médio prazo de Portugal".



"É evidente que, além do fundo de recuperação, há outros financiamentos europeus que chegarão primeiro, provavelmente já em julho. E há outros financiamentos ao longo dos próximos sete anos. Mas aquilo de que se fala para a Europa e aquilo de que se fala para Portugal é uma ajuda muito, muito importante para o arranque da economia portuguesa depois dos custos sociais da pandemia", completou.



