Von der Leyen quer pôr "preconceitos de lado" e apoio a novo "passo ousado"

"Vamos deixar os preconceitos de lado, vamos redescobrir o poder deste objetivo comum que nos permita sair desta crise" e "criar as bases para o nosso futuro comum", prosseguiu defendendo ser necessário superar a crise sem que isso represente mais dívida, outra alusão aos frugais que insistem na atribuição de empréstimos.Na opinião da Von der Leyen, a Europa depara-se com uma "escolha binária", tendo de decidir entre avançar de "mãos dadas" ou de forma isolada, deixando para trás países, regiões e pessoas.Como tal, a líder da Comissão considera que a Europa tem uma "grande oportunidade" pela frente de "criar as bases para uma Europa digital, neutral em termos climáticos, mais resiliente e mais social". Uma UE "melhor do que foi no passado", pediu.Pedindo "total apoio" dos eurodeputados ao plano de relançamento da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen recordou o passado da União para defender como construir o futuro: "Há 50 anos os países fundadores [da UE] deram o primeiro passo. Hoje temos de acrescentar um capítulo a essa história, com um passo ousado para uma União de sustentabilidade, devemos isso à nova geração".Von der Leyen defende assim o princípio da proposta da Comissão, assente na promoção de uma retoma assente nas novas prioridades da Comissão, em especial o combate às alterações climáticas e a economia digital, e assim proporcionar um melhor futuro às gerações futuras.No início do discurso feito no Parlamento Europeu, a alemã notou que esta "crise tem enormes externalidades e efeitos em todos os países" para defender que nenhum país pode recuperar de forma isolada. Admite que se trata de "investimentos a uma escala sem precedentes", mas garante que serão aplicados para que "a nova geração possa colher os frutos".Os 750 mil milhões de euros propostos para o fundo de recuperação "são um investimento no nosso futuro", proclamou sublinhando que "contribuirão para a construção da nossa casa europeia". A Comissão compromete-se, portanto, a orientar os investimentos no sentido de uma Europa sustentável, designadamente o Green Deal (Pacto Ecológico Europeu)."Temos de ser ambiciosos e conto com o vosso total apoio", rematou.(Notícia atualizada)