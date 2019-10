Irlanda põe de lado 1,25 mil milhões de euros para lidar com Brexit sem acordo

For ‘No Deal’ Brexit - €650 million in support for business, farming, fisheries and tourism. €400 million for income supports, re-training and back to education. €200 million for Government Departments #Budget2020 2020 — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) October 8, 2019

#Budget2020 is about insulating our country from the worst of No Deal #Brexit; protecting the environment w/cleaner air & warmer homes; balanced regional development w/ increased investment; and making life easier for families. Speech here: https://t.co/upRzrI0MjA pic.twitter.com/qNM3nsD1GC — Paschal Donohoe (@Paschald) October 8, 2019

Na apresentação do OE no Parlamento, o ministro das Finanças irlandês, Paschal Donohoe, disse que uma saída sem acordo representa um desafio "sem precedente" para a Irlanda, o que obriga a intervir de forma "sustentada e significativa" para ajudar a economia e o mercado de trabalho. "A nossa principal hipótese mudou agora para o cenário de não acordo", disse Donohoe no dia em que há relatos de que não haverá acordo entre Londres e os Estados-membros na cimeira europeia de 17 e 18 de outubro."Isto não significa que seja inevitável não haver um acordo, mas que nós estamos preparados se isso acontecer", disse o ministro das Finanças da Irlanda, país que mais vulnerável está perante a saída do Reino Unido dada a profundidade das relações comerciais. Há quem tema que a Irlanda possa entrar em recessão caso haja uma saída sem acordo e o Executivo prevê que sejam eliminados 55 mil postos de trabalho nesse cenário.O OE desenhado pelo Governo projeta que a economia irlandesa vá crescer 0,7% em 2020, o que representa uma desaceleração significativa face ao crescimento de 5,5% previsto para 2019. O maior nível de despesa por causa do Brexit e do investimento público levará o saldo orçamental de um excedente de 0,2% do PIB este ano para um défice de 0,6% no próximo ano. Caso não haja Brexit sem acordo, o compromisso será de manter um excedente orçamental.Paschal Donohoe reconheceu que "os riscos associados com a ausência de acordo podem vir a ser mais severos do que o previsto", mas argumentou que a "gestão responsável das finanças públicas" torna possível dar resposta aos desafios do Brexit a partir de uma "posição de força".O impacto previsto decorre da disrupção que possa haver nas trocas comerciais entre os dois países, o que poderá aumentar os preços, diminuir a confiança dos consumidores e atrasar ou mesmo cancelar investimento. A queda da libra britânica face às principais moedas, incluindo o euro, também é algo que a Irlanda teme.No entanto, o Executivo irlandês continua a achar que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson não terá alternativa a pedir um novo adiamento a Bruxelas.Este é o último orçamento do atual Governo. No primeiro semestre do próximo ano os irlandeses vão às urnas para escolher o novo Executivo.