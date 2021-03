Sarkozy condenado a três anos de prisão por corrupção

A acusação tinha pedido uma pena de quatro anos, dois dos quais de prisão efetiva.



O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy foi esta segunda-feira condenado a três anos de prisão, um dos quais em prisão efetiva, por crimes de corrupção de um magistrado e de tráfico de influência.A decisão, em primeira instância, ainda pode ser alvo de recurso.Sarkozy não deverá, contudo, cumprir pena na prisão, uma vez que as sentenças até um ano de prisão efetiva podem ser cumpridas com uso de pulseira eletrónica ou prisão domiciliária.O tribunal deu como provado que Sarkozy, com a intermediação do seu advogado, condenado a pena idêntica, corrompeu um juiz de Marselha, igualmente condenado com a mesma pena, para receber informações de uma investigação em que o Presidente francês era visado.As escutas telefónicas revelaram que Sarkozy prometeu ao magistrado um lugar no Mónaco em troca das informações.A investigação em causa respeitava a alegados financiamentos ilegais na campanha presidencial de Sarkozy em 2007.