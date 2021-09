Sarkozy condenado por gastos excessivos na campanha de 2012

Leia Também Sarkozy condenado a três anos de prisão por corrupção

Esta é a segunda vez em que Sarkozy é condenado por algum crime desde que saiu do Eliseu, tornando-se no primeiro ex-Presidente em França com condenações em dose dupla. A primeira condenação aconteceu em março deste ano, com Sarkozy a ser condenado a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influência, sendo um ano de prisão efetiva. O caso remonta a 2014, no âmbito do caso das escutas.



(notícia atualizada às 11h43 com mais informação)

O ex-Presidente de França foi condenado por gastar demasiado na campanha de 2012, consideraram esta quinta-feira os juízes franceses. Para o tribunal de Paris, Nicolas Sarkozy terá feito gastos excessivos de forma deliberada, sendo assim acusado de financiamento ilegal.De acordo com o tribunal parisiense, Nicolas Sarkozy terá ignorado os avisos dos contabilistas durante a campanha. No total, são apontados custos de 42,7 milhões de euros associados à campanha - praticamente o dobro do limite considerado como legal em solo francês, situado nos 22,5 milhões de euros.De acordo com a agência Reuters, Sarkozy foi condenado a um ano, mas é pouco provável que cumpra pena na prisão. O político francês irá recorrer desta decisão e o próprio juiz encarregue desta pena abriu a porta à possibilidade de Sarkozy recorrer à prisão domiciliária.Sarkozy negou as acusações durante o julgamento. "Conseguem imaginar-me a ir a reuniões para discutir o custo de bandeiras. Tinha muito para fazer", terá referido o francês em tribunal, citado pela Reuters. "A partir do momento em que me diziam que as coisas estavam organizadas, não tinha motivo para pensar mais no assunto."O político exerceu funções enquanto Presidente de França entre 2007 e 2012. Os gastos excessivos foram feitos durante a campanha em que Sarkozy saiu derrotado, dando lugar a François Hollande.