Problemas no site do Fisco impedem trabalho de funcionários

Problemas no novo site da Autoridade Tributária está a causar perturbações aos trabalhadores, que se veem impedidos de aceder a várias aplicações de consulta essenciais a inspeções, emitir guias para IMT e fazer cobranças, avança esta quinta-feira o Dinheiro Vivo.



O Fisco afirma que contribuintes não foram afetados e garante que a "esmagadora maioria" dos problemas estão ultrapassados, mas o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos [STI] diz que ao final da tarde de quarta-feira continuava a receber relatos de constrangimentos.





Na origem dos problemas, segundo a AT, está uma atualização da plataforma interna usada pelos trabalhadores do fisco, realizada para acompanhar "as melhores práticas" quanto à proteção de dados.A presidente do STI, Ana Gamboa, pede uma solução informática alternativa, justificando que as alterações ao backoffice estão a contribuir para uma maior lentidão de procedimentos, colocando em causa tarefas mais complexas com impacto para as garantias dos contribuintes.