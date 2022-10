Medina consolida mais do que o previsto há seis meses

Excluindo as medidas one-off, a redução do défice prevista para 2023 por Fernando Medina é maior do que o esperado em abril pelo Governo, diz o CFP. Prestações sociais sobrestimadas dão margem para novas medidas, admitem peritos.

Medina consolida mais do que o previsto há seis meses









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Medina consolida mais do que o previsto há seis meses O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar