Bens de Isabel dos Santos em Portugal arrestados

Os bens da empresária Isabel dos Santos foram arrestados na sua totalidade, avança o Jornal i. A decisão foi do juiz Carlos Alexandre, depois de o juiz João Bártolo ter optado apenas por determinar a apreensão de bens.





A decisão do Tribunal Central cumpriu um acórdão da Relação de Lisboa e vai ao encontro da decisão proferida em Angola. Até agora, os ativos da empresária angolana estavam congelados, o que ainda permitia a sua venda.





O arresto diz respeito a todo o património de Isabel dos Santos em Portugal, desde casas a empresas como a Efacec.



Em meados de fevereiro, a Procuradoria-geral da República confirmou que o "Ministério Público requereu o arresto de constas bancárias, no âmbito de pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas".



Posteriormente, Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, admitiu que as autoridades judiciais poderiam arrestar o dinheiro que resultar da venda da participação de Isabel dos Santos no capital do EuroBic.