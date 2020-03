Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, afirma que em causa não estará um bloqueio da venda do EuroBic, mas sim um "preservar do produto" da operação.

"Não é uma questão do foro do BdP, embora estejamos informados", garantiu ainda o governador do banco central.



As contas da empresária angolana, que detém 42,5% no banco liderado por Teixeira dos Santos, foram arrestadas pelas autoridades portuguesas. Isabel dos Santos decidiu vender esta posição depois de o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação ter revelado, no chamado caso "Luanda Leaks", alegadas transferências entre uma conta da Sonangol, no EuroBic, para uma empresa no Dubai.



Esta participação deverá passar para as mãos do Abanca, que oficializou recentemente o seu interesse em ficar com 95% da instituição financeira, sem revelar valores.



Sobre o comprador, Carlos Costa afirmou, na mesma audição, que o banco galego é uma "entidade supervisonada pelo BdP, pelo Banco de Espanha e pelo BCE e, nesse contexto tem à partida, sem que isso condicione em nada a decisão final, condições" para ser um comprador "credível e com interesse". Isto numa operação que "é positiva" para a estabilidade do setor financeiro.



(Notícia atualizada.)

Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, admite que as autoridades judiciais poderão arrestar o dinheiro que resultar da venda da participação de Isabel dos Santos no capital do EuroBic."As autoridades judiciais vão querer preservar o valor associado a essas participações", mas "acho que isso não significa bloquear a transação". Significa, sim, "salvaguardar o produto da transação", afirmou Carlos Costa aos deputados, na comissão de Orçamento e Finanças, esta quarta-feira.