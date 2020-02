As autoridades judiciais portuguesas ordenaram o congelamento das contas bancárias de Isabel dos Santos em Portugal, noticia o Expresso, que diz que a informação foi confirmada por duas fontes do setor bancário e que Angola quer que sejam congelados bens e participações no valor de mais de dois mil milhões de euros.







Segundo o Expresso, o pedido para congelar estas contas partiu do Supremo Tribunal de Justiça de Angola, dirige-se a todas as contas bancárias e participações em empresas no valor total de mais dois milhões de euros - o montante que a autoridades angolanas estimam ser o prejuízo causado pela empresária aos cofres do Estado.

ecisão do congelamento que foi tomada por um juiz português é passível de recurso.

A Procuradoria-geral da República já confirmou entretanto que o "Ministério Público requereu o arresto de constas bancárias, no âmbito de pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas".O semanário adiantou que uma das contas bancárias congeladas terá sido a do Banco Comercial Português e a dSegundo a SIC, foram arrestadas as contas noutras instituições bancárias portuguesas e estas não tinham apenas a empresária angolana como titular, mas também o marido, Sindika Dokolo, e Mário Leite da Silva e Jorge Brito Pereira, representantes de Isabel dos Santos em Portugal.

O Negócios sabe que, em paralelo, existe uma ordem judicial e também do Banco de Portugal para monitorizar os movimentos bancários que são realizados pelas empresas que Isabel dos Santos detém em Portugal, caso da Efacec, para avaliar se existem algumas transferências cuja legalidade possa levantar dúvidas. Esta semana foi consumado o primeiro desinvestimento da empresária angolana em Portugal, com a concretização da venda do Eurobic aos espanhóis do Abanca.





No final do ano passado, o tribunal de Luanda ordenou o arresto das participações de Isabel dos Santos e do marido Sindika Dokolo, nas empresas onde têm posição acionista, como por exemplo na Sonangol, na Unitel e nos bancos BIC e BFA. Para além disso, o tribunal decidiu também congelar as contas bancárias do casal.