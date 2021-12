Paulo Teixeira é o novo bastonário da OSAE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Teixeira foi eleito bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução (OSAE) nas eleições realizadas esta terça-feira, 7 de dezembro. De acordo com os resultados, divulgados no site da Ordem, Paulo Teixeira conseguiu 54% dos votos. A sua lista venceu igualmente a eleição para os Conselhos Superior, Profissionais dos Colégios de Solicitadores e de Agentes de Execução e Fiscal.

O novo bastonário fez parte da direção da OSAE, mas saiu no início deste ano e avançou com uma candidatura contra José Carlos Resende, o ainda bastonário, que esteve no cargo desde a criação da Ordem e que já tinha sido Presidente da anterior Câmara dos Solicitadores.

O novo presidente da Mesa da Assembleia Geral da OSAE é Aventino Lima e Fernando Rodrigues preside ao Conselho Superior. Delfim Costa vai liderar o Conselho Profissional do Colégio de Solicitadores e Duarte Pinto o Conselho Profissional do Colégio de Agentes de Execução. Já o Conselho Fiscal, ficará a cargo de Lídia Coelho da Silva.