Radar África: Quatro estratégias para o mesmo protagonista

João Lourenço tem de lidar com estratégias de comunicação nem sempre confluentes, as quais são delineadas no Palácio da Cidade Alta mas também na sede do MPLA. Esta falta de concertação acaba por penalizar o Presidente.

