Bolsonaro diz que apoia muro de Trump na Fronteira do México

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse esta terça-feira ser favorável à intenção do Presidente do norte-americano, Donald Trump, de construir um muro na fronteira com o México, defendendo que a "maioria dos imigrantes não tem boas intenções" no país.

"Vemos com bons olhos a construção do muro. A maioria dos imigrantes não tem boas intenções nem quer fazer o bem para os [norte] americanos", disse o Presidente brasileiro.



Os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Donald Trump, encontram-se esta terça-feira na Casa Branca, em Washington, a capital norte-americana, onde o brasileiro está em visita oficial desde a tarde de domingo. Apresentado pela imprensa dos EUA como "Trump dos trópicos", Bolsonaro realiza assim o sonho de estar com o seu maior ídolo, a quem tenta repetidamente imitar em gestos e retóricas.

Situação na Venezuela, trocas comerciais e estreitamento dos laços entre os dois países na área da defesa são os assuntos em cima da mesa.