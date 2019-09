O Eurostat vai divulgar os mais recentes dados do desemprego na Europa, relativos ao mês de agosto. Em julho, a taxa de desemprego fixou-se em 7,5% na Zona Euro e em 6,3% na UE, valores que correspondem a descidas de 0,6 e 0,5 pontos percentuais face a julho do ano passado.

Terça-feira

A marcar o arranque das celebrações do 70.º aniversário da República Popular da China, o presidente chinês, Xi Jinping, fará um discurso onde recordará os desenvolvimentos dos últimos anos e fará uma antevisão do futuro, podendo dar pistas sobre as relações com os parceiros mundiais, em particular com os EUA, o que merecerá a atenção dos investidores. Os mercados financeiros na China estarão encerrados durante uma semana, até 7 de outubro.



Terça-feira Inflação na Europa deverá abrandar

O Eurostat publicar os dados mais recentes da evolução da inflação na Europa, relativos a setembro. As estimativas dos analistas apontam para um abrandamento deste indicador, o que, a confirmar-se, virá agravar os receios de um abrandamento da economia europeia. Os analistas consultados pela Bloomberg antecipam que a taxa anual de inflação na Zona Euro caia abaixo de 1% o valor em que se fixou em agosto. A acontecer, será a primeira vez desde novembro de 2016.



Quarta-feira BdP divulga juros do crédito



O Banco de Portugal divulga os dados mais recentes das taxas de juro cobradas pelos bancos nas novas operações de crédito, relativos a agosto. Em julho, foi atingido um novo mínimo nos juros do crédito à habitação, de 1,26%.



Quinta-feira INE revela evolução das rendas





O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica as estatísticas de rendas da habitação a nível local relativas ao primeiro semestre deste ano. Na segunda metade de 2018, o valor mediano das rendas de casas era de 4,8 euros por metro quadrado em Portugal, mas com grandes diferenças por municípios. Em Lisboa, o valor era de 11,16 euros por metro quadrado. Tendo em conta a evolução recente do mercado, as rendas deverão ter subido novamente, ainda que a um ritmo mais lento.



Sexta-feira EUA publicam novos dados económicos