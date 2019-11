Em outubro deste ano, a O

rganização Mundial do Comércio (OMC)





Na passada segunda-feira, autorizou os EUA a imporem tarifas alfandegárias no valor de 8 mil milhões de dólares (7,27 mil milhões de euros) a produtos importados da União Europeia, devido aos apoios ilegais à construtora aeronáutica Airbus.Na passada segunda-feira, o secretário do Comércio dos EUA Wilbur Ross tinha dito que poderia não ser necessário taxar as empresas fabricantes de automóveis europeias. Os comentários do membro da Casa Branca levaram o

"Trump vai irritar-se um pouco, mas não vão existir tarifas sobre automóveis", disse Juncker ao jornal alemão. A relação comercial entre os EUA e a União Europeia tem ficado mais tensa a partir do momento em que Trump assumiu a presidência do país e acabou com uma negociação com a Europa que a antiga administração da Casa Branca estava a conduzir.No final do ano passado, Trump anunciou tarifas sobre o aço e o alumínio da Europa. Como resposta, a União Europeia retaliou uns meses depois com tarifas em cerca de 2,8 mil milhões de dólares em produtos importados dos Estados Unidos.índice Stoxx 600 para o setor automóvel e fabricantes de peças, que reúne as maiores cotadas da região nessa área, a máximos de meio ano.